Önce Açılan Kapıya Sonra Başka Bir Araca Çarptı
1 saat önce
Konya'nın Akşehir ilçesinde elektrikli bisikleti ile giderken önce park halindeki bir aracın açılan kapısına daha sonra başka bir araca daha çarpan sürücü yaralandı.
Konya
'nın Akşehir
ilçesinde elektrikli bisikleti ile giderken önce park halindeki bir aracın açılan kapısına daha sonra başka bir araca daha çarpan sürücü yaralandı.
Kaza, ilçede bulunan 24 Ağustos Bulvarı Dayıoğlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Sefer U. (71) park halindeki 03 HH 342 plakalı aracından inmek isteyen Mustafa Ç.'nin (29) açtığı kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam daha sonra yoldan geçen İzzet Ç. (41) yönetimindeki 42 U 5860 plakalı araca çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı sürücü çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:27 Kaynak: İHA
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