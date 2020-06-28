Önce ağaca, sonra demirli tekneye çarpan araç sulara gömüldü - Son Dakika

Önce ağaca, sonra demirli tekneye çarpan araç sulara gömüldü
- Önce ağaca, sonra demirli tekneye çarpan araç sulara gömüldü Bartın-İnkumu yolu mevkiinde meydana gelen kazada otomobil önce ağaca, ardından da ırmakta bulunan tekneye çarparak sulara gömüldü.
- Önce ağaca, sonra demirli tekneye çarpan araç sulara gömüldü
BARTIN - Bartın-İnkumu yolu mevkiinde meydana gelen kazada otomobil önce ağaca, ardından da ırmakta bulunan tekneye çarparak sulara gömüldü.
Kaza gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki N.Y. yönetimindeki 35 PE 544 plakalı otomobil, İnkumu yolu üzerinde seyrettiği sırada kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yol kenarında bulunan ağaca, ardından ırmağa demirli gezi teknesine çarparak ırmağa uçtu. suya gömülen araçtaki sürücü N.Y. ile yanında bulunan R.G. sulara gömülen otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başararak olay yerinden ayrıldı. Sabah saatlerinde gezi teknesinin bir bölümünün sulara gömüldüğünü gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri sulara gömülü halde bulunan otomobili fark etti. Bunun üzerine olay yerine çağrılan Sahil Güvenlik Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç timinin suya gömülü halde bulunan otomobile bağladığı halatlar yardımı ile araç sudan çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:43 Kaynak: İHA
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