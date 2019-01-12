Son Dakika Haberleri: Önce Ağaca Sonra İki Araca Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü: 4 Yaralı

Önce Ağaca Sonra İki Araca Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü: 4 Yaralı

12 dakika önce

Ankara'da kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki ağaca, sonra park halindeki iki araca çarpan otomobil hurdaya döndü, kazada 4 kişi yaralandı.

Ankara'da kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki ağaca, sonra park halindeki iki araca çarpan otomobil hurdaya döndü, kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Reşit Galip Caddesi'nden Kızılay istikametine seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 GJM 47 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.

Daha sonra, yolun sağ tarafındaki bir apartmanın önünde park halinde bulunan 06 FA 2138 ile 06 FK 2445 plakalı otomobile çarpan araç hurdaya döndü. Çarpmanın etkisiyle motoru yola savrulan otomobildeki sürücü ile kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi yaralandı.

Kaza sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Reşit Galip Caddesi'nden Kızılay istikametindeki trafik akışı yaklaşık bir saat tek şeritten sağlanırken hurdaya dönen otomobil de çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:44 Kaynak: AA

Çankaya, Kızılay, Ankara, 3. Sayfa
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