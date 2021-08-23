Önce ağaca sonra park halindeki araca çarptı - Son Dakika

Adıyaman'da, kontrolden çıkan bir otomobil, önce ağaca sonra ise park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, İ.K., idaresindeki 02 ABJ 602 plakalı Wolksvagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı karşısında kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü İ.K'ya müdahale edildi. Sağlık durumu iyi olan İ.K., hastaneye gitmeyi istemedi. Kaza yapan otomobil olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN