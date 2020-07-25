Önce 'aldattı' diyen eş katili, şimdi de 'kavga' dedi - Son Dakika

Önce 'aldattı' diyen eş katili, şimdi de 'kavga' dedi

KONYA'da, 3 çocuğunun annesi Tuba Erkol'u (37), 46 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Bekir Erkol (40), eşini kendisini aldattığı için öldürdüğü iddiasından vazgeçerek, "Ben bu olayı eşimin beni aldatmasından dolayı değil, aramızda yaşanan kavgalardan...

Önce 'aldattı' diyen eş katili, şimdi de 'kavga' dedi, System.String[]

KONYA'da, 3 çocuğunun annesi Tuba Erkol'u (37), 46 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Bekir Erkol (40), eşini kendisini aldattığı için öldürdüğü iddiasından vazgeçerek, "Ben bu olayı eşimin beni aldatmasından dolayı değil, aramızda yaşanan kavgalardan dolayı gerçekleştirdim" dedi. Avukatının araya girmesi üzerine de, "Ben bu olayı hem beni aldattığı için hem de sürekli bana hakaret etmesi ve beni küçük düşürmesinden dolayı gerçekleştirdim" diye konuştu.

Olay, geçen yıl 22 Ağustos günü, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Erkol arasında, şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Tuba Erkol, 18 Ağustos tarihinde kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında şikayetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bekir Erkol, uzaklaştırma kararı verildikten 4 gün sonra, eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti. Çift arasında çıkan tartışmada, Bekir Erkol, yanında getirdiği bıçakla eşine saldırdı.

EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTIAldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmak istedi. Vahşete tanık olan çiftin yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu da babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u koridorda, 46 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kızını evde bırakıp, 2 oğluyla annesinin evine giden ve polisi arayarak teslim olan Bekir Erkol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİYürütülen soruşturma sonunda tutuklu Bekir Erkol hakkında 'Canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.KARNININ ÜZERİNE OTURUP BIÇAKLAMIŞİddianamede, Bekir Erkol'un iş çıkışı eşinin 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı eve geldiği, çift arasında henüz tam tespit edilemeyen nedenden dolayı tartışma çıktığı anlatıldı. Erkol'un eşini, karnının üzerine oturarak defalarca bıçakladığı vurgulanan iddianamede, verilecek cezada takdir indirimi uygulanmaması talep edildi. ÖNCE 'ALDATTI', ŞİMDİ 'KAVGA ETTİK' DEDİ Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkamesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Erkol, SEGBİS üzerinden katılırken, salonda öldürülen Tuba Erkol'un ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.Daha önceki ifadelerinde eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü ileri süren Erkol, "Ben de eşim ile tanık olarak ifadesine başvurulan kişi arasında bir şeyler olduğundan şüphelenmiştim. Daha önce belirttiğim gibi bir mesaj görmüştüm. Bir de oğlum bana halı sahadaki öpücük atma olayından bahsetmişti. Benim şüphelerim bunlardı. Bunun dışında başka şüphelerim yoktu. Beni aldatacağını eşime konduramıyordum. Ben bu olayı eşimin beni aldatmasından dolayı değil aramızdaki kavgalardan dolayı gerçekleştirdim. Eşim sürekli olarak bana hakaret ediyordu. 'Sen erkek değilsin' diyordu. Aileme hakaret ediyordu. Bana eşlik yapmıyordu. Bu olaylar birikmişti. Olay günü yine tartıştık. Sonra kendimi kaybettim. Bu olay meydana geldi" dedi. SÖZLERİNİ DÜZELTTİErkol'un avukatı araya girerek, mahkemeden sanığa, eşini kendisini aldattığı için öldürüp öldürmediğinin yeniden sorulmasını talep etti. Bunun üzerine Erkol, "Ben bu olayı hem beni aldattığı için hem de sürekli olarak bana hakaret etmesi ve beni küçük düşürmesinden dolayı gerçekleştirdim. Biraz önce tam olarak mahkeme heyetinin sesini alamadım" diye konuştu.KARDEŞİMİ ÇÖPLÜĞE GETİRİP, BOĞAZINA BIÇAK DAYAMIŞÖldürüken Tuba Erkol'un ağabeyi Osman Ceran da Bekir Erkol'un evlendiklerinden itibaren kız kardeşine şiddet uyguladığını belirterek şunları söyledi: "Bekir evlendiği günden itibaren kız kardeşime sürekli şiddet uyguladı. Kız kardeşim, birkaç kez boşanmak istediğini bize ve Bekir'e söyledi. Hatta dava açtı. Bekir, bizle görüşerek pişman olduğunu söyledi. 'Biz de yuva yıkılmasın' diye, kardeşimi ikna ettik. Kardeşim Bekir'den boşansaydı da bilinen son değişmeyecekti. Yine öldürecekti. Daha önceden kız kardeşimi çöplüğü götürüp, yere yatırıp boğazına bıçak dayamış. Birçok kez kız kardeşime şiddet uyguladı. Bu olayın mağduru çocuklar değil. Biz de ailecek perişan olduk. Ülkemizdeki kadın cinayetleri dikkate alınarak, örnek olacak şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Tuba Erkol'un anne-babası da Bekir Erkol'un en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşma, ertelendi.


kavga, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:25

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Önce 'aldattı' diyen eş katili, şimdi de 'kavga' dedi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği kurultayda CHP Genel Başkanı seçildi Burak Yılmaz, eski yabancı kuralına isyan etti: Eski kuralda Türk oyuncular süre bulamıyorlardı Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakacak Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu Almanya'da başörtülü çalışana hakaret eden market müdürü işten atıldı Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti Galatasaray Falcao'yu takımdan gönderirse, Mario Mandzukic'e teklif yapacak Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı Ünal Aysal: Hiçbirimiz Ali Koç kadar kulüplerimizin fanatiği olmadık Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz         
15:42
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü 1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü         
15:30
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi         
15:11
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı         
14:54
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır         
14:25
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı         
13:32
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı         
11:29
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum         
11:05
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı         
08:29
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Tartıştığı kardeşini öldüren ağabey, saklandığı ormanda yakalandı Tartıştığı kardeşini öldüren ağabey, saklandığı ormanda yakalandı         
04:56
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü         
02:02
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı         
20:44
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum         
20:37
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti         
19:55
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi         
19:31
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu         
19:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 18:44:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Önce 'aldattı' diyen eş katili, şimdi de 'kavga' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei