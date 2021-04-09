Önce alışveriş yaptılar, ardından oyuncak çalıp kaçtılar - Son Dakika

Küçükçekmece'de hayvan ürünleri satan bir iş yerine giren 2 kişi, alışveriş yaptıktan sonra para bozdurmaya giden dükkan sahibinin yokluğundan faydalanıp çaldıkları oyuncağı kazaklarının altına sakladı. İş yeri sahibinin kardeşi hırsızlığı fark edince şahıslar para üstünü de alarak kaçarken, yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde 1 Nisan Perşembe akşamı hayvan ürünleri satan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi iş yerine gelerek kuş yemi satın aldı. Dükkan sahibi, şahıslarla bir süre konuştuktan sonra para bozdurmaya gitti. Dükkan sahibinin dışarı çıkmasını fırsat bilen hırsızlar, raftan oyuncak çalarak kazaklarının altına sakladı. Hırsızlığı dükkan sahibinin kardeşi fark edince kamerayı açmaya çalıştı. Bu sırada hırsızlar, masaya bırakılan para üstünü alıp koşarak kaçmaya başladı. Hırsızların oyuncak çaldığı ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi karakola giderek şikayetçi oldu.

İş yeri sahibi Taner Topkara, "İki tane arkadaş geliyor ve benden kanarya kuşu yemi alıyor. Ben parayı bozdurmaya gittiğimde arkadaşlar raftan bir oyuncak çalıp, karnının içine koyuyor ve kaçıp gidiyor. Dışarıda kardeşim vardı. Kardeşim bana dedi ki, 'Bir şey çaldılar, kameralara bakalım mı?' O esnada da arkadaşlar buradaydı, kamerayı açmaya başladığımızda bunlar panikledi. Paranın üstünü alır almaz koşarak kaçıp gidiyorlar. Biz şikayetçi olduk, haber bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL