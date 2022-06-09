Önce alkol aldılar, sonra kavga ettiler: 1 yaralı - Son Dakika
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Önce alkol aldılar, sonra kavga ettiler: 1 yaralı

09.06.2022 09:20
Önce alkol aldılar, sonra kavga ettiler: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde birlikte alkol alan şahıslar kavga etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde birlikte alkol alan şahıslar kavga etti. Çıkan kavgada 1 kişi bacağından tüfekle yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Molla Osman 5. Sokak'ta 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşu olan İ.K. ile A.C. akşam alkollü mekana gittiler. Burada alkol aldıktan sonra birlikte evlerinin bulunduğu sokağa gelen A.C. "Benim hesabımı vermedin. Bu akşam cinayet çıkacak" dedikten sonra İ.K'ye tüfekle 1 el ateş etti. İ.K. bacağına isabet eden saçmalar ile yaraladı. İ.K. olay erine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan A.C'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Hastanede tedavisi devam eden İ.K'nin kendisini vuran komşusundan şikayetçi olmadığı öğrenildi. - SAMSUN

Önce alkol aldılar, sonra kavga ettiler: 1 yaralı
Önce alkol aldılar, sonra kavga ettiler: 1 yaralı
Önce alkol aldılar, sonra kavga ettiler: 1 yaralı
Önce alkol aldılar, sonra kavga ettiler: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce alkol aldılar, sonra kavga ettiler: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Önce alkol aldılar, sonra kavga ettiler: 1 yaralı - Son Dakika
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