Önce ameliyatla sonra kan vererek hastasının hayatını kurtardı

KAHRAMANMARAŞ'ta fenalaşıp hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Sultan Sert 'in kalp damarının tıkalı olduğu anlaşılınca ameliyata alındı. Ameliyattan sonra oluşan kanama nedeniyle kan transferi yapılması gereken Sert'e aranan kan bulunamayınca bu kez ameliyatını yapan doktoru Mehmet Kirişçi devreye girdi. Kirişçi hastasına kan vererek ikinci kez hayatını kurtardı. 5 çocuk, 9 torunu olan Sultan Sert, "Böyle doktorlar dünyaya gelmez, Allah razı olsun" dedi. Kahramanmaraş 'ın Elbistan İlçesi'nde yaşayan ve kalp hastası olan Sultan Sert'e daha önce stent takıldı. Ancak bir süre sonra yeniden rahatsızlanan Sert, yakınları tarafından Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastayı muayene eden Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kirişci, kalp damarının tıkalı olduğunu ve acil ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Sert'in yakınları ameliyatı kabul etti ve başarılı geçen operasyonun ardından, yoğun bakım servisine alındı.DOKTOR KAN BANKASINA İNEREK KAN VERDİSık sık kontrol ettiği hastasında kanama olduğunu fark eden Dr. Mehmet Kirişci, yakınlarından acil taze kan bulmalarını istedi ancak tüm aramalar sonuçsuz kaldı. Bu sırada Kirişçi, hasta Sultan Sert ile kan gruplarının aynı olduğunu fark etti. Kan bankasına inen Kirişçi'nin verdiği kan daha sonra hastaya nakledildi. Kan verilmesiyle birlikte Sultan Sert'in kanaması durdu ve kısa süre sonra da yoğun bakım servisinden çıkarıldı.5 çocuk, 9 torun sahibi Sultan Sert, ameliyat ve kan takviyesi sırasında baygın olduğunu, yaşananları uyandığı zaman oğlu ve hemşirelerden duyduğunu söyledi. Kirişci'ye teşekkür eden Sert, " Mehmet Bey beni ameliyat etti. Gece kanama olmuş, Mehmet Bey kanını vermiş bana. Çok teşekkür ederim Mehmet Kirişci'ye, böyle doktorlar dünyaya gelmez, Allah razı olsun" dedi. Mehmet Sert ise ameliyattan sonra kanama olunca kendisinden acil taze kan istendiğini ancak bulamadığını belirterek, "Annem ameliyata girdikten sonra acil kan lazım oldu. Sağolsun Mehmet Bey hiç tereddüt etmeden kendisi kan verdi. Annemin sağlığına kavuşmasında Mehmet Bey ve diğer hastane personellerinin çok büyük emekleri var. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu."VİCDANİ OLARAK OLAYI BİR AN ÖNCE ÇÖZMEMİZ GEREKİYORDU"Ameliyat yapıp kan vererek hastasının hayatını iki kere kurtaran Dr. Mehmet Kirişci, Sultan Sert'in kalp damarının tıkalı olması nedeniyle yaptıkları by-pass ameliyatının başarılı geçtiğini söyledi. Yoğun bakım servisine alınan hastada kanama başladığını fark ettiklerini belirten Kirişci, sonrasında yaşananları şöyle anlattı: "Kanamasının, yaptığımız tetkikler sonucunda bazı kan değerlerinin düşmesine bağlı olduğunu fark ettik. Bu, acil taze kana ihtiyacı olan bir durumdu. Normal şartlarda hastanemizde kan var ama taze kan, hızlıca verilip hastaya bunun tekrardan verilmesi gereken bir durum. Taze kan ihtiyacı olduğunu hastamız yakınlarına ifade ettik. Hastamızın şehir merkezinden olmadığını, ilçeden geldiğini, dolayısıyla yakınlarının burada olmadığını ve aramalarının sonucunda hastanede taze kan verecek kimsenin olmadığını ve bulamadıklarını söylediler. Biz de hastanemiz de araştırdığımız taze kan verecek kimsenin olmadığını ve hastamızın da bu süreç içerisinde kanamasının devam ettiğini gördük. Acil kan vermemiz gerekiyordu. Hastamız ile kendi kan grubumun aynı olduğunu gördüm. Hızlıca kan bankasına gidip taze kan verdim. O kanı hastamıza verdikten sonra kanaması durdu ve hastamızın vital bulguları dediğimiz tansiyonu ve ritminin düzeldiğini gördük. Kanaması durunca da hastamızı uyandırdık. Vicdani olarak bir an önce olayı çözmemiz gerekiyordu hem hekim olarak hem vicdani olarak. Netice olarak bu durumda hastamızın sağlığına kavuşmuş olması hem yaptığımız ameliyat açısından hem de kan vererek sağlatmış olmak şahsen beni mutlu etti.""HASTAMIZ DA MUTLU BİZ DE MUTLUYUZ"Hastanedeki kan bankasında kan olduğunu ancak kanamanın durdurulması için taze kanın gerektiğini ifade eden Kirişci, "Taze kan içerisinde çok fazla hücreler var. Kanamayı durdurucu, taze pıhtılaştırmayı sağlatıcı hücreler var. Bu kanı her zaman vermiyoruz, normal şartlarda ihtiyacımız olan bir durum değil. Ama bu hastamızda o değerlerde düşme olduğu için taze kana ve beyaz kana ihtiyacımız vardı. Bu hastamıza hem taze kan verdik hem de beyaz kan verdik bununla birlikte gayet netice iyi oldu. Hastamız da mutlu, biz de mutluyuz" diye konuştu.

- Kahramanmaraş