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Önce anahtarı sonra da aracı çaldılar - Son Dakika

Önce anahtarı sonra da aracı çaldılar

17.02.2022 10:42
Önce anahtarı sonra da aracı çaldılar

Beyoğlu'ndaki bir akaryakıt istasyonunda hafif ticari minibüsünü temizleyen sürücünün dalgınlığından faydalanan hırsızlar, önce koltuktaki anahtarı çaldı.

Beyoğlu'ndaki bir akaryakıt istasyonunda hafif ticari minibüsünü temizleyen sürücünün dalgınlığından faydalanan hırsızlar, önce koltuktaki anahtarı çaldı. Araç sahibi kaybettiğini düşündüğü anahtarı ararken tekrar harekete geçen hırsızlar, çaldıkları anahtarla aracı çalıştırarak benzinlikten kaçtı.

Olay bu sabah saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa'daki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre erken saatlerde akaryakıt istasyonuna gelen Davut Kayıkçı, 34 ZC 2316 plakalı aracını temizlemeye başladı. Ardından akaryakıt istasyonunun kenarında duran otomobilden inen bir kişi, fırsatını bulunca koltuktaki anahtarı aldı. Kısa süreliğine ayrıldığı hafif ticari minibüsün yanına gelen Davut Kayıkçı kaybolduğunu düşündüğü anahtarı aramaya başladı. Anahtarı bulamayan Davut Kayıkçı görevlilere danışmak ve kamera kayıtlarına bakmak için market bölümüne doğru ilerlerken, yeniden harekete geçen hırsızlar hafif ticari aracı çalarak olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Aracın önüne atladı ancak yetişemedi

Aracın çalındığını fark eden Kayıkçı ise büyük bir şok yaşadı. Kayıkçı aracın önüne atladı ancak gaza basan hırsızlar kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

O anlar kamerada

Kameraya yansıyan görüntülerde ise beyaz bir araçla benzin istasyonuna gelen araçtan bir kişinin indiği ve ardından minibüsü alarak iki aracın da olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

"Aracın önüne atladım ama yetişemedim"

Aracını çaldıran Davut Kayıkçı, "34 ZC 2316 plakalı aracımızı yıkamak için buraya çektik. Daha sonra şuraya bir Hyundai marka bir araç geldi. Ben tabii o esnada arabanın temizliği ile uğraştığım için arabanın anahtarlarını almışlar. Demek ki beni takip ediyorlardı. Epey bir anahtarı aradım. Benzinliğin müdürüne de sordum, kameraya bakalım dedim. Aracın yanına yaklaşan var mıdır diye. Tam benzinliğe giderken o araç buraya yaklaştı. Bir tane şahıs indi, görmüş olduğunuz şu tarafa geçip buradan aracı alıp, gittiler. Benim araç ve diğer araç peş peşe çıktı. Ben tam yolda aracın önüne atladım ama maalesef yetişemedim" diye konuştu. - İSTANBUL

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Akaryakıt, Tragger, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce anahtarı sonra da aracı çaldılar - Son Dakika


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