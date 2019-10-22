Önce anahtarı sonra otomobili çalan hırsızlar kamerada

Ümraniye'de iki şahıs, önce bir eve girerek araba anahtarını, ardından evin önünde bulunan aracı çaldı. Polis tarafından yakalanan şahıslar tutuklanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Ümraniye'de iki hırsız, gözlerine kestirdikleri bir eve girdiler. Hazret G. isimli şahsın evine giren hırsızlar 2 adet bilezik ve araba anahtarı çalıp evden çıktı. Ardından evin önünde park halinde bulunan otomobili de çalan hırsızlar olay yerinen uzaklaştı. Olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayın faillerinin Sinan I. (20) ve Şahin K. (18) olduğunu tespit etti. Şahıslar 12 Ekim Cumartesi günü Ümraniye Atakent Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.



Önce araba anahtarını ardından evin önündeki aracı çalan şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL