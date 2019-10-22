Son Dakika Haberleri: Önce anahtarı sonra otomobili çalan hırsızlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Önce anahtarı sonra otomobili çalan hırsızlar kamerada

Önce anahtarı sonra otomobili çalan hırsızlar kamerada

54 dakika önce

Önce anahtarı sonra otomobili çalan hırsızlar kameradaİSTANBUL - Ümraniye'de iki şahıs, önce bir eve girerek araba anahtarını çaldılar, ardından evin önünde bulunan aracı çaldılar.

Önce anahtarı sonra otomobili çalan hırsızlar kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de iki şahıs, önce bir eve girerek araba anahtarını çaldılar, ardından evin önünde bulunan aracı çaldılar. Polis tarafından yakalanan şahıslar tutuklanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de iki hırsız, gözlerine kestirdikleri bir eve girdiler. Hazret G. isimli şahsın evine giren hırsızlar 2 adet bilezik ve araba anahtarı çalıp evden çıktılar. Ardından evin önünde park halinde bulunan otomobili de çalan hırsızlar olay yerinen uzaklaştılar. Olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayın faillerinin Sinan I. ve Şahin K. olduğunu tespit etti. Şahıslar 12 Ekim Cumartesi günü Ümraniye Atakent Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Önce araba anahtarını ardından evin önündeki aracı çalan şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce anahtarı sonra otomobili çalan hırsızlar kamerada

Ümraniye, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:44 Kaynak: İHA
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