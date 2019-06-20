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Önce anahtarını sonra aracı çaldılar

1 saat önce

Gaziantep'te hırsızlık amacıyla girdikleri evden aldıkları anahtarla park halindeki aracı çalan 5 şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Önce anahtarını sonra aracı çaldılar, System.String[]
Gaziantep'te hırsızlık amacıyla girdikleri evden aldıkları anahtarla park halindeki aracı çalan 5 şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan E.U, B.U, A.B, H.Ö. ve K.K, R.D'nin merkez Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki evine girip cüzdan, cep telefonu ve araba anahtarını çalıp kaçtı.
Anahtarını aldıkları R.D'ye ait hafif ticari aracı da çalan zanlılar, 4 saat sonra Dumlupınar Mahallesi'nde aynı model ve renkteki başka bir aracın plakasını söküp bu araca taktı.
Kent merkezinde iki günde araçla yaklaşık 500 kilometre yol kateden zanlılar, pikniğe gidip arkadaşlarını da gezdirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların başvurusu üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Plaka tanıma sistemi üzerinden takip başlatan ekipler, yaklaşık 3 saat süren kovalamaca sonucu zanlıları yaya olarak Düztepe Mahallesi'nde yakaladı.
Çalıntı araç, boş arazide aküsü sökülmüş halde bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:23 Kaynak: AA
Şahinbey, Esentepe Mahallesi, Gaziantep, Güncel
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