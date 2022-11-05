Önce annesini sonra kendini bıçakladı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, annesini defalarca bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayarak intihar girişiminde bulundu. Oğlu tarafından bıçaklanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Evka 4 Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte yaşayan Ogün Kaan G. ile annesi Elvan Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine Ogün Kaan G. annesini defalarca bıçaklayarak yaraladı. Cinnet getiren oğul daha sonra aynı bıçakla kendisini de bıçaklayarak yaraladı. Sesleri duyan çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğul, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan anne Elvan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR