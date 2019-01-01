Son Dakika Haberleri: Önce Antrenman Ardından Yılbaşı Kutlaması

Önce Antrenman Ardından Yılbaşı Kutlaması

1 saat önce

Yıldız Ege Gençlik ve Spor Kulübü yüzme ve su topu şubesi yeni yılı kutlamak için bir araya geldi.

Önce Antrenman Ardından Yılbaşı Kutlaması, System.String[]
Yıldız Ege Gençlik ve Spor Kulübü yüzme ve su topu şubesi yeni yılı kutlamak için bir araya geldi. Önce antrenman yapan 75 sporcu ardından velilerinin de katılımıyla birbirlerine hediye vererek yeni yılı karşıladı.

Yıldız Ege Gençlik ve Spor Kulübü yüzme ve su topu şubesi antrenörleri Mustafa Yalın ve Esila Durgut öncülüğünde çalışmalarını sürdüren 75 sporcu 2018 yılını antrenman yaparak uğurlarken 2019 yılını da düzenlenen yeni yıl partisinde hediyeleşerek karşıladı.

"Amacımız çocuklarımızın yüzündeki tebessümün daim olması ve 3 yaştan itibaren aldığımız tüm çocuklarımızı 18 yaşından sonra da yanımızda görmektir." diyen antrenör Mustafa Yalın, "Yıldız Ege Gençlik ve Spor Kulübü 2016 yılında yüzme ve su topu şubesi faaliyete geçti. Güzel bir nesil yetiştirmek için temelleri atılmış bir kulüptür. Kulüp antrenörleri olarak geleceğin nesillerini sevgiyle, sağlıkla yetiştirirken; her şeyden önce sporcu kimliği gelir düşüncesini benimsiyoruz. Önemli olan çocukları küçük yaşta tüketmemek. 18 yaşından sonra asıl performansa ulaşmak gerektiğinin bilincine varmışlardır. Amacımız çocuklarımızın omuzlarına kaldırabileceklerinden fazla yük yüklemek değil yüklerini hafifletmektir." dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Spor
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