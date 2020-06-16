Önce aracın kapısını kontrol etti ardından içerideki telefonu çalıp kaçtı - Son Dakika

İstanbul'da sokakta yürüyen şahıs, park halindeki otomobilin önce kapısının kilitli olup olmadığını kontrol etti. Kilitli olmadığını anlayınca da geri dönüp otomobildeki cep telefonunu çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, Sultanbeyli'de 15 Haziran tarihinde saat 18.30 sıralarında yaşandı. Mimar Sinan Mahallesi Hikmetyar Caddesi üzerinde yürüyen Muharram S. (34) isimli şahıs, park halindeki otomobilin kapısının kilitli olup olmadığını kontrol etti. Şahıs otomobilin yanından uzaklaşsa da kısa süre sonra tekrar döndü. Otomobilin kilitli olmayan kapısını açan şahıs, içeride bulunan cep telefonunu çalarak kaçtı.



Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Muharrem S. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, yapılan sorgusunda olayı gerçekleştirdiğini söyleyerek telefonu polislere teslim etti. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.



Şahsın park halindeki otomobilden cep telefonu çaldığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde şahıs park halindeki otomobilin önce kapısının kilitli olup olmadığını kontrol ediyor. Kilitli olmadığını anlayınca da geri dönüp otomobildeki cep telefonunu çalarak kaçıyor. - İSTANBUL