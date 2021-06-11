Üye Girişi
Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı - Son Dakika

Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı

11.06.2021 09:40
Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı, System.String[]

Esenyurt'ta yolda duran araçlara çarpan sürücü, kaza sonrası rapor tutan araç sahiplerine bıçak çekerek ortalığı birbirine kattı.

Esenyurt'ta yolda duran araçlara çarpan sürücü, kaza sonrası rapor tutan araç sahiplerine bıçak çekerek ortalığı birbirine kattı. Polis ekiplerine de zor anlar yaşatan şahıs, güvenlik kamerası ve vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre bir şahıs, aracıyla seyir halindeyken park halindeki araçlara çarptı. Kaza sonrası araçlarının başına gelen ve kaza ile ilgili rapor tutmak isteyen araç sahipleri, uyuşturucu madde etkisinde olabileceği iddia edilen gencin sözlü saldırılarına maruz kaldı. Kaza raporu tutulmamasını istemeyen şahıs, araç sahiplerine bıçak çekti. Araç sahipleri tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışan şahıs, dakikalarca direnerek araç sahiplerine zor anlar yaşattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Dakikalarca polise direndi

Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine tartışmanın yaşandığı alana gelen polis ekipleri, olaya müdahale etmek isteyince ortalık karıştı. Polis ekiplerine teslim olmak istemeyen şahıs, ekiplere direnerek etrafa tehdit ve küfürler savurdu. Polis ekiplerini dakikalarca uğraştıran şahsın o anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı
Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı
Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı
Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı

Uyuşturucu, Esenyurt, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı 09:51 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı Tren kazasıyla sarsılmışlardı! Pakistan'dan bir acı haber daha: Otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı 09:37 Tren kazasıyla sarsılmışlardı! Pakistan'dan bir acı haber daha: Otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı Hayranlarına müjde! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile 09:26 Hayranlarına müjde! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile
Karavanda katliam! 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp yaptıklarını anlattı 08:06 Karavanda katliam! 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp yaptıklarını anlattı Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş 07:45 Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Ali Koç, takımın iskeletini oluşturan 4 futbolcuyu astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayacak 00:37 Ali Koç, takımın iskeletini oluşturan 4 futbolcuyu astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayacak
Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu 23:36 Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu Sermiyan Midyat'tan 22:01 Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz

Son Dakika Haberleri
09:55 Merkez Bankası, Beklenti Anketi'nin ismini değiştirdi
09:51 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı
09:40 Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek
09:36 Tren kazasıyla sarsılmışlardı! Pakistan'dan bir acı haber daha: Otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
09:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüşeceği 9 konu
09:26 Hayranlarına müjde! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile
09:08 Camdaki Kız'ın sezon finalinde gizemli adam! Nalan'ın yardımına koştu
08:30 Taliban, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruma teklifini reddetti: Afganistan'dan çekilmelisiniz
07:51 Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi
07:38 Çok sayıda gözaltı var! "Nurişler" organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon
Merkez Bankası, Beklenti Anketi'nin ismini değiştirdi Merkez Bankası, Beklenti Anketi'nin ismini değiştirdi         
09:56
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüşeceği 9 konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüşeceği 9 konu         
09:28
Camdaki Kız'ın sezon finalinde gizemli adam! Nalan'ın yardımına koştu Camdaki Kız'ın sezon finalinde gizemli adam! Nalan'ın yardımına koştu         
09:08
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Çok sayıda gözaltı var! Çok sayıda gözaltı var! "Nurişler" organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon         
07:38
Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı         
23:47
Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi         
22:11
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum 'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum         
21:00
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti         
20:09
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu         
17:16
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?         
13:23
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 10:00:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement