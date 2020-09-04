Önce arkadaşını vurdu, sonra kendini yaraladı - Son Dakika

Önce arkadaşını vurdu, sonra kendini yaraladı

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir şahıs arkadaşını vurduktan sonra kendini de yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesi Hacıpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda T.A. ile arkadaşı A.O. tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle T.A., yanında bulunan silahıyla A.O.,'yu yaraladı. Olayın etkisiyle sinir krizi geçiren T.A. elindeki silahla daha sonra kendini de yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine ile olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı A.O., ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. T.A.'ya müdahale eden polis ekipleri, elindeki silahı alarak güvenli bir şekilde sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.