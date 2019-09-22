Son Dakika Haberleri: Önce ayakkabılarını çaldılar sonra bisikletini
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Önce ayakkabılarını çaldılar sonra bisikletini

1 saat önce

Adıyaman'da yaşayan Hacı Yusuf Ekinci'nin evinin önünden son bir ay içerisinde önce ayakkabıları sonra da bisikleti çalındı.

Önce ayakkabılarını çaldılar sonra bisikletini, System.String[]

Adıyaman'da yaşayan Hacı Yusuf Ekinci'nin evinin önünden son bir ay içerisinde önce ayakkabıları sonra da bisikleti çalındı.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi'nde ikamet eden Hacı Yusuf Ekinci'nin yaklaşık 1 ay önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ikamet kapısı önünde bulunan ayakkabıları çalındı. Ayakkabılarının çalındığını fark eden Ekinci durumu polis ekiplerine bildirmiş, hırsız ya da hırsızların yakalanmasını istemişti. Ekinci'nin bir ay sonra ise evinin önünde bulunan bisiklet çalındı. Durum üzerine Hacı Yusuf Ekinci, yine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Turgut reis Mahallesi, Adıyaman, Ekinci, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:43 Kaynak: İHA
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