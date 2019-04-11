Son Dakika Haberleri: Önce Babasının Türk Olduğunu Öğrendi, Sonra Kardeşini Buldu

Önce Babasının Türk Olduğunu Öğrendi, Sonra Kardeşini Buldu

5 dakika önce

55 yaşındaki Monique Witteman, birkaç yıl önce ölüm döşeğindeki annesinin günah çıkardığı esnada babasının Türk olduğunu öğrendi.

Önce Babasının Türk Olduğunu Öğrendi, Sonra Kardeşini Buldu, System.String[]
55 yaşındaki Monique Witteman, birkaç yıl önce ölüm döşeğindeki annesinin günah çıkardığı esnada babasının Türk olduğunu öğrendi. Türk arkadaşlarının vasıtasıyla bir televizyon programına katılan Witteman, adını bile bilmediği, sadece Türk olduğundan emin olduğu babası için yardım istedi. Televizyonda Witteman'ı gören, Aydınlı Hatice Köse programı arayarak, babasının daha önce Hollanda'ya çalışamaya gittiğini, orada bir kızı olduğunu bildiklerini iddia etti. Bunun üzerine önce programa katılan daha sonra da DNA testi yapılan Witteman ile Köse'nin kardeş oldukları ortaya çıktı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:17 
TV, Güncel
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