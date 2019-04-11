Önce Babasının Türk Olduğunu Öğrendi, Sonra Kardeşini Buldu

55 yaşındaki Monique Witteman, birkaç yıl önce ölüm döşeğindeki annesinin günah çıkardığı esnada babasının Türk olduğunu öğrendi.

55 yaşındaki Monique Witteman, birkaç yıl önce ölüm döşeğindeki annesinin günah çıkardığı esnada babasının Türk olduğunu öğrendi. Türk arkadaşlarının vasıtasıyla bir televizyon programına katılan Witteman, adını bile bilmediği, sadece Türk olduğundan emin olduğu babası için yardım istedi. Televizyonda Witteman'ı gören, Aydınlı Hatice Köse programı arayarak, babasının daha önce Hollanda'ya çalışamaya gittiğini, orada bir kızı olduğunu bildiklerini iddia etti. Bunun üzerine önce programa katılan daha sonra da DNA testi yapılan Witteman ile Köse'nin kardeş oldukları ortaya çıktı.

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