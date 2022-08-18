Önce beraber tatile geldiği kadını, sonra kendini bıçakladı - Son Dakika
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Önce beraber tatile geldiği kadını, sonra kendini bıçakladı

18.08.2022 14:44

Önce beraber tatile geldiği kadını, sonra kendini bıçakladı Şahıs, biber gazı ile etkisiz hale getirildi Her iki kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir şahıs, önce beraber tatile geldiği kadını, daha sonra kendisini bıçakladı.

Önce beraber tatile geldiği kadını, sonra kendini bıçakladı

Şahıs, biber gazı ile etkisiz hale getirildi

Her iki kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir şahıs, önce beraber tatile geldiği kadını, daha sonra kendisini bıçakladı. Her iki kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sorgun Mahallesi Herford Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'den Manavgat'a tatile gelen Cenap K. ve Ayşe Z.D. (29), 40 ABF 800 plakalı otomobil ile Herdford Caddesi'ne geldiklerinde araç içerisinde tartışmaya başladı. Bir süre sonra Cenap K., yanında bulunan kadını bıçaklamaya başladı. Bu sırada caddeden motosikleti ile geçen 2 genç, önce kadını adamın elinden kurtardı, daha sonra ise 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Bıçağı boğazına dayayıp kendisine zarar verdi

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerindeki müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cenap K., polislerin gelmesinin ardından bıçağı boğazına dayayıp önce karnını, ardından da boğazını keserek kendisine zarar verirken, polisler biber gazı sıkarak adamı etkisiz hale getirdi. Ağır yaralanan Cenap K., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, olay yerinin yakınında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Para yüzünden tartıştılar iddiası

İkilinin, otomobil içerisinde alkol alırken aralarında para tartışması yaşandığı ve tartışmanın sonunda bıçaklama olayının yaşandığı iddia edildi.

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Kaynak: İHA

Sorgun Mahallesi, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce beraber tatile geldiği kadını, sonra kendini bıçakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Önce beraber tatile geldiği kadını, sonra kendini bıçakladı - Son Dakika
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