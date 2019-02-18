Son Dakika Haberleri: Önce Beyaz Gelincik Ardından da Vaşak

Önce Beyaz Gelincik Ardından da Vaşak

1 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde nadir bulunan beyaz gelinciğin görüntülenmesinin ardından bu kez de Hozat ilçesinde bir vaşak avladığı tilki ile görüntülendi.

Önce Beyaz Gelincik Ardından da Vaşak, System.String[]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde nadir bulunan beyaz gelinciğin görüntülenmesinin ardından bu kez de Hozat ilçesinde bir vaşak avladığı tilki ile görüntülendi. Dünyada soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan vaşak, Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı İnköy'de Özer Ataş cep telefonuyla görüntülendi. Köye yakın karlı bölgede avladığı tilkiyi yiyen vaşak, görüntülendiğini anlayınca bölgeden uzaklaştı. Vaşağı görüntüleyen Özer Ataş, "Köyümüz yaban hayatı açısından zengin bir köy. Bizler de bu hayatı elimizden geldiğince korumanın gayreti içindeyiz. Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin hala ilimizde yaşıyor olması sevindirici ancak bunlara el birliğiyle sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

(Ercan Topaç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

Ovacık, Hozat, Tunceli, Güncel
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