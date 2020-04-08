Önce beyin tümörünü ardından koronavirüsü yendi, eşiyle taburcu oldu - Son Dakika
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Önce beyin tümörünü ardından koronavirüsü yendi, eşiyle taburcu oldu

6 saat önce

SAMSUN'da, eşinin beyin tümörü ameliyatı için gittikleri hastanede yapılan tetkiklerde koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Turan (45) ve eşi Nuray Gökçe (46) hastalığı birlikte yenerek taburcu oldu.

Önce beyin tümörünü ardından koronavirüsü yendi, eşiyle taburcu oldu, System.String[]

SAMSUN'da, eşinin beyin tümörü ameliyatı için gittikleri hastanede yapılan tetkiklerde koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Turan (45) ve eşi Nuray Gökçe (46) hastalığı birlikte yenerek taburcu oldu. Önce beyin tümörü ile ardından da koronovirüse karşı verdiği savaşı kazanan Nuray Gökçe ile eşi alkışlarla uğurlandı.

Amasya'da yaşayan Ahmet Turan Gökçe beyin tümörü ameliyatı olacak eşi Nuray Gökçe ile birlikte 10 gün önce Samsun'a geldi. Nuray Gökçe, kentteki özel bir hastanede beyin tümörü ameliyatı oldu. Bu sırada hastanede yanında bulunan Ahmet Turan Gökçe öksürük şikayetiyle aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Turan Gökçe tedaviye alındı. Ameliyat sonrasında yoğun bakımdan çıkan Nuray Gökçe'ye yapılan koronavirüs testi de pozitif çıktı. Bunun üzerine Gökçe çifti, yan yana odalarda koronavirüs tedavisi görmeye başladı. Yapılan tedaviye olumlu yanıt veren çift bugün alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

'HİÇ ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIK'

3 çocuk babası Ahmet Turan Gökçe, eşinin beyin ameliyatı için hastaneye geldiğini ancak ameliyattan sonra kendisinin de öksürmeye başlaması üzerine acile gittiğini söyleyerek "Yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Sonra hemen tedaviye başladılar. Bugün taburcu oluyoruz, çok mutluyuz. Tüm ekibe teşekkür ederiz, bizimle çok ilgilendiler. Moral olunca her şey oluyor. Hiç ümitsizliğe kapılmadık. Bunu atlatacağımızı biliyorduk. Tedavi gören tüm hastalar morallerini yüksek tutmaları, doktorların hemşirelerin söylediklerini yapmaları ve kurallara uymaları gerekiyor" dedi.

Önce beyin tümörü ile ardından da koronovirüse karşı verdiği savaşı kazanan Nuray Gökçe ise, "Tedavimiz iyi geçti. Rahatladım, gayet iyi durumdayım. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra koronavirüs tedavim başladı. Şimdi taburcu olup evimize gidiyoruz. Bunun için çok mutluyum" diye konuştu.

'HASTALIK BULGULARINI SAKLAMAYIN'

Gökçe çiftinin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren hastanede görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Adem Dirican da "Hanım hastamız beyindeki kitle nedeniyle ameliyat oluyor. Ameliyattan iki gün sonra eşi beyefendi öksürük şikayetiyle hastanemize başvurdu. İkisinin de testleri pozitif çıktı. Ardından başladığımız tedaviye ikisi de olumlu yanıt verdiler. Bugün ikisini de taburcu ediyoruz. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz şikayetlerini saklamasınlar. Birçok hastamızın şikayetlerini sakladıklarını fark ediyoruz, bunu yapmamalılar. Özellikle ateş, öksürük, eklem ağrısı yaygın vücut ağrısı gibi bulguları olanlar saklamasınlar doktora başvursunlar" dedi.

'İZALASYON SÜRECİ DEVAM EDECEK'

Hastanede görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç . Dr. Şevket Özkaya ise iki hastanın evlerinde izolasyon sürecinin devam edeceğini belirterek "Hastalarımız bu hastalıktan korkmasınlar. Doktorlara ve sağlık personellerine güvenmelerini ve önerilere uymalarını istiyoruz" diye konuştu.


Koronavirüs, Ahmet Turan, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:59 Kaynak: DHA

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