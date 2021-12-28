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Önce bıçakladı, sonra tiktok videosu çekti - Son Dakika

Önce bıçakladı, sonra tiktok videosu çekti

28.12.2021 15:46

Önce bıçakladı, sonra tiktok videosu çekti Büyükçekmece'de gençleri laf atma tartışması kanlı bitti.

Önce bıçakladı, sonra tiktok videosu çekti

İSTANBUL - Büyükçekmece'de gençleri laf atma tartışması kanlı bitti. Yaşanan kavgada Doğu Türkistanlı genç kalbinden bıçaklandı. Gözaltına alınan zanlı Y.B.D.'nin ise olayı gerçekleştirdikten sonra tiktok videosu çekmesi "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Zeytinburnu'ndan Büyükçekmece'ye misafirliğe gelen Doğu Türkistanlı Ensar H. "laf atma meselesi" yüzünden 16 yaşındaki Y.B.D tarafından kalbinden bıçaklandı. Olaydan sonra Y.B.D ile yanındaki arkadaşı Y.U pişkinlik yaparak karakolda çektiklerini iddia ettiği videoyu sosyal medyaya yükledi. Videoda Y.B.D'nin "sizce ben adam vurduktan sonra karakolda tiktok çekmiş miyim" demesi dikkat çekti. Türkistanlı Ensar H. hastanede yoğun bakımda olduğu öğrenilirken hayati tehlikesi devam ediyor.

Polis tarafından gözaltına alına Y.B.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önce bıçakladı, sonra tiktok videosu çekti
Önce bıçakladı, sonra tiktok videosu çekti
Önce bıçakladı, sonra tiktok videosu çekti

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Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce bıçakladı, sonra tiktok videosu çekti - Son Dakika


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