Önce birbirlerine vurdular, sonra göbek attılar - Son Dakika
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Önce birbirlerine vurdular, sonra göbek attılar

6 saat önce

Önce birbirlerine vurdular, sonra göbek attılarERZURUM'da, Şengel ve Sancak Atlı Spor Kulüplerinin "Kara cirit" dedikleri kuralsız oynanan gösteri maçında nefes kestiler.

Önce birbirlerine vurdular, sonra göbek attılar, System.String[]

Önce birbirlerine vurdular, sonra göbek attılar

ERZURUM'da, Şengel ve Sancak Atlı Spor Kulüplerinin "Kara cirit" dedikleri kuralsız oynanan gösteri maçında nefes kestiler. At üstünde eliyle bir ok gibi fırlattığı ciriti rakibine isabet ettiren ciritçiler, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Yaklaşık 1,5 saat süren özel maçta birbirlerine acımasızca vuran gençler, daha sonra çalan davul zurna eşliğinde halay çekip, göbek attı.

Merkez Aziziye İlçesinin Ilıca Mahallesindeki cirit sahasında, Şengel ve Sancak Atlı spor Kulüpleri arasında yapılan gösteri maçını büyük bir dikkat ve heyecanla izleyen cirit severler, hop oturup hop kalktılar. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya getirdikleri, asırlardan beri sürdürdükleri gelenekler arasında 'savaş oyunu' olarak yer alan cirit, Erzurum'da özellikle köylerde yaşayanların vazgeçemediği en önemli spor dallarından biridir. 'Yaz-kış' demeden her mevsim oynanan cirit müsabakalarına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Sporcuların rakibini vurması ya da atılan ciridi havada yakalaması gibi 'artistik hareketleri' İspanyollar gibi 'oley' diyerek alkışlıyor. Ata sporu cirit bölgede özellikle Erzurum ve Kars'ta büyük ilgi görüyor. Köyde yaşayanlar, at binmeyi ve cirit atmayı çocuk yaşlarda öğreniyor.

Gösteri maçında puanlama olmaması nedeniyle Şengel ve Sancak Atlı Spor Kulüplerinin sporcuları oynanan dostluk maçında izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Dörtnala sürdükleri atlarıyla yakaladıkları rakiplerine ellerindeki ciritleri bir ok gibi fırlatarak vuran sporcular, maç bitimi ile birlikte atlarından inip sahanın ortasında rakip oyuncularla birlikte çalan davul zurna eşliğinde halay çekip, göbek attılar. Sahada yaşananların sahada kaldığını söyleyen Sancak Atlı Spor Kulübü sporcularından Muhammed Sarıca, "Sahanın içinde olan sahada kalır. Ama sahanın dışında hepimiz can, ciğeriz. Kendi imkanlarımızla ata sporumuz cirite sahip çıkıyoruz. Maçlarımız çok zevkli ve heyecanlı geçiyor. İzleyiciler arasında zaman zaman kadınlarda oluyor. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu.


Aziziye, Erzurum, Ilıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:04 Kaynak: DHA
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