Önce Böbrek Nakli Sonra Anne Adayı Oldu

Babasından aldığı böbrek sonrası evlenen ardından tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Balıkesirli Dilber Abeş Koç (30), bebeğini kucağına alacağı günün hayalini kuruyor. Sındırgı ilçesinde yaşayan Koç, 2008 yılında baş ağrısı ve baş dönmesi şikayeti üzerine İzmir 'de Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.Tetkiklerde böbrek yetmezliği tanısı konulan ve diyalize giren Koç, bir süre süre sonra tedavisini evde sürdürdü ve nakil için arayışa girdi. Babası Bayram Abeş'in böbreklerinin uyuşması üzerine 2010 yılında ameliyat için karar verildi.İzmir Kent Hastanesinde babası Bayram Abeş'ten aldığı böbrekle yeni bir yaşama başlayan Koç, naklin ardından 2012'de hayatını Mehmet Koç ile birleştirdi.Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'un anne olabileceğini söylemesi üzerine Koç, geçtiğimiz martta İzmir Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezine başvurdu.Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Dilek Aslan tarafından 2018 yılının temmuz ayında embriyo transferi gerçekleştirildi, ardından da gebelik gelişti.Dilber Abeş Koç, kontroller için geldiği hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, böbrek nakli konusunda babasının çok ısrarcı olduğunu, kendisini de önceden ameliyat olan hastalarla tanıştırdığını söyledi."Rüyada gibiyim"Naklin ardından doktorlarının, "evlenebilirsin anne de olabilirsin" sözlerinin kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Koç, şöyle konuştu:"Hastalık sürecinde evlenip çocuk sahibi olmayı hayal bile edemiyorsun. Eşimle evleneli dört yıl oldu. Üçüncü yıldan sonra bebek dünyaya getirmeyi düşündük. İlk başta sorunlar yaşadık, düşük tehlikesi atlattım. Şimdi 31 haftalık hamileyim, erkek bebek bekliyoruz. Bebeğimi kucağıma alacağım için çok heyecanlıyım. Her şey çok güzel, şu anda çok mutluyum, rüyada gibiyim. Nakil olmuş bayanlara, erkeklere sesleniyorum, her şey olabiliyor hayatta sadece inansınlar ve sabretsinler."Mehmet Koç da eşinin hamile kaldığını öğrendiği günü hala unutamadığını dile getirdi.Şu an çok heyecanlı olduklarını vurgulayan Koç, "Bebeğimizin kalp seslerini duyunca ağladım, hatta yanımda hemşire vardı onunla birlikte ağladık. Çok heyecanlıyım." dedi.Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok da böbrek nakli olan hastalarda herhangi bir sağlık sorunu yoksa hamilelik için en erken bir yıl sonrasını önerdiklerini ifade etti.İzmir Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Opr. Dr. Dilek Aslan da tüp bebek tedavisinin son yıllarda çok düşük dozda ilaçların kullanımıyla hastanın genel sağlığına fazla etki yapmadan, herhangi bir zarar vermeden uygulanabildiğini belirtti.