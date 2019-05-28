Son Dakika Haberleri: Önce boşandığı eşini, ardından kendini vurdu
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Önce boşandığı eşini, ardından kendini vurdu

2 saat önce

ELAZIĞ'da Hamit Özçelik (37), otomobiline binmeye ikna edemediği boşandığı eşi Çınar Karakaya'yı (29) tabancayla omzundan vurdu.

Önce boşandığı eşini, ardından kendini vurdu, System.String[]


ELAZIĞ'da Hamit Özçelik (37), otomobiline binmeye ikna edemediği boşandığı eşi Çınar Karakaya'yı (29) tabancayla omzundan vurdu. Özçelik, ardından aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşledi. Yaralanan ikili, hastanede tedaviye alındı.
Olay, bu sabah Doğukent Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hamit Özçelik, 1,5 yıl önce boşandığı eski eşi Çınar Karakaya'yı evinden çıktığı sırada otomobiline bindirmek istedi. Karakaya, araca binmeyince, aralarında tartışma çıktı. Özçelik, üzerindeki tabancayla eski eşini omzundan vurdu, ardından aynı silahı göğsüne dayayıp, tetiği çekti.
Yaralanan Karakaya ve Özçelik, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Çınar Karakaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Hamit Özçelik'in durumun ağır olduğu ve hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

- Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:17 Kaynak: DHA
Elazığ, Çınar, Karakaya, Güncel
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