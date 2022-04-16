Önce boşandığı karısının aracına çarptı, sonra yakalayıp bıçakladı, en son kanlı halde sokakta sürükledi - Son Dakika
Üye Girişi

Önce boşandığı karısının aracına çarptı, sonra yakalayıp bıçakladı, en son kanlı halde sokakta sürükledi

16.04.2022 12:29

Hulusi A., boşandığı eşi Canan T.'ye tam anlamıyla ölüm tuzağı kurdu. Önce aracıyla takip ederek arkadan çarptığı Canan T.'yi kaçtığı işyerinde defalarca bıçaklayan eski koca; ardından da genç kadını saçlarından tutarak sokağa sürükledi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde vahşi saldırının her anı görüntülendi.

Afyonkarahisar'da eski eşi tarafından 10'a yakın bıçak darbesi ile ağır yaralayan ve ardından saçlarından sürükleyip sokağa atan cani eş Hulusi T.'nin gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı. Görenleri dehşete düşüren görüntüye neden olan eski kocanın ise olaydan yaklaşık 9 saat önce sosyal medya hesabından "o k. hakkını veririm bedeli ne olursa olsun" paylaşımı yaptığı öğrenildi.

Eski koca vahşetinde ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü

ESKİ KARISINA DEHŞETİ YAŞATTI

İkili arasında iddiaya göre, geçtiğimiz günlerde düğün takısı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hulusi A., eski eşi Canan T.'nin kullandığı aracı kendi aracıyla takip etti. Ardından Hulusi A., trafikte ilerleyen Canan T.'nin aracına çarptı. Kendisine çarpan kişinin eski kocası olduğunu fark eden Canan T., iş yerine kaçarak peşindeki Hulusi A.'dan kurtulmak istedi.

Eski koca vahşetinde ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü

VÜCUDUNUN FARKLI YERLERİNDEN YARALANDI

Genç kadının arkasından dükkana giren Hulusi A., eski karısına adeta dehşeti yaşattı. Canan A.'yı burada eli, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayan Hulusi A., ardından genç kadını saçlarından tutup sürükleyerek sokağa çıkardı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Dazkırı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi.

CANİ KOCA SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanan genç kadını ambulans ile Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren Hulusi A.'yı suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

ESKİ EŞ YOĞUN BAKIMDA

Dün gece sevk edildiği üniversite hastanesinde ameliyata alınan Canan T.'nin ardından yoğun bakımda tedavisine başlandığı öğrenildi. Genç kadının yaklaşık bir hafta uyutulacağı kaydedildi.

Eski koca vahşetinde ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü

OLAY GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Olayın hemen ardından bir vatandaş tarafından çekilen cep telefonu görüntüsü ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Görüntüde bıçaklanan genç kadının kanlar içinde yerde yattığı ve başında birkaç kişinin olduğu, ona yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Olay yerine gelen polis ekiplerinin genç kadını ağır yaralayan Hulusi A.'yı kelepçeleyerek gözaltına aldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Canan T.'ye dehşeti yaşatan eski kocanın ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da boşandığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da boşandığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı OTOMOBİLDE 1 KİLO 65 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ OTOMOBİLDE 1 KİLO 65 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Karahisar, Düğün, Medya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce boşandığı karısının aracına çarptı, sonra yakalayıp bıçakladı, en son kanlı halde sokakta sürükledi - Son Dakika


Son Dakika
12:24 Muhammet'in ölümüne neden olan alkollü sürücü, 5 yıl hapisle tahliye edildi! Acılı anne: Evladımın bedeli sadece 6 ay hapis mi?
12:13 AK Parti sözcüsü "metro çalışması durdu" dedi, Tunç Soyer şantiyeyi görüntülü aradı ve salona yansıttı
12:10 Eşini 34 kez bıçaklayarak öldürdü, cinayeti işlediği evi yaktı: Mahkemede "birbirimizi seviyorduk" dedi
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
11:37 Nejat İşler "ayakta duramıyordu" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Siz ayakta duramıyorsunuz!
11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
11:32 Rıdvan Dilmen "kanatta oynamamalı, o bir 10 numara" demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
11:20 Babasını döven Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı: İşte o görüntüler!
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 12:34:27. #1.11#
SON DAKİKA: Önce boşandığı karısının aracına çarptı, sonra yakalayıp bıçakladı, en son kanlı halde sokakta sürükledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement