Önce çalışanları rehin aldı sonra kasayı boşalttı

İngiltere'de bir süpermarkete giren soyguncu, süpermarket çalışanlarına rehin alarak kasadan 4 bin Sterlin (yaklaşık 28 bin TL) çaldı.

Londra'nın West Norwood semtindeki bir süpermarkete giren yüzü maskeli soyguncu, silahıyla tehdit ederek rehin aldığı market çalışanlarını kasanın bulunduğu yere zorla götürdü.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nün yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde, soyguncunun kasayı market çalışanlarına açtırarak parayı aldığı görülüyor. Kasanın açılması gecikince soyguncu, rehin aldığı kadınlardan birini yumruklayıp tekmeliyor.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaşanan olayda tutuklanarak ceza evine konan 33 yaşındaki Price Dafiaghor'ın daha önce de üç ayrı soyguna karıştığı belirlendi.

Görüntü Dökümü

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Soyguncu rehin aldıklarını ofise götürmesi

Kasayı zorla açtırması

Paraları çıkarması

Soyguncunun dışarıdan görüntüsü