Önce cama vurdu sonra kızın elindeki telefonu alıp kaçtı: O anlar kamerada - Son Dakika

Küçükçekmece'de sokakta gezinen kimliği belirsiz hırsız, tek katlı evin camına vurarak kendisine yanıt veren 17 yaşındaki kızın elindeki telefonu "amcanı arayacağım" diyerek alıp kaçtı. Hırsızın cama vurma ve telefonu çaldıktan sonra kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, sokakta dolaştığı sırada tek katlı bir evin camına vurdu. Bu sırada Sefaköy'den babaannesine bakmaya gelen 17 yaşındaki genç kız, camı açtı.

"Amcanı arayacağım deyip, kızın telefonunu çaldı"

Şahıs, 'telefonunu ver amcanı arayacağım' diyerek kızın elindeki telefonu istedi. Kız telefonu verdikten sonra şahıs, 'amcanın bana borcu var' diyerek sehpa üzerinde gördüğü paraları da istedi. Ancak kız paraları vermeyince hırsız, telefonu alıp kaçmaya başladı. 17 yaşındaki kız ise bağırarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hırsızın sokakta dolaşıp, etrafı kolladığı anlar ile telefonu çaldıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri camda parmak izi çalışması yapıp ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışmanın ardından ailesiyle polis merkezine giden kız, hırsızdan şikayetçi oldu.

Kızın normalde telefonunu kimseye vermediğini söyleyen dede Mümin Bulut, "O gün torun Sefaköy'den babaanneye bakmaya geldi. Ben de pazara gittim. Gelmiş yukardan aşağıya doğru, cama vurmuş, torun da bakmış. 'Telefonunu versene amcanı' arayacağım, o da telefonunu veriyor. Konuşuyor, sonra masanın üstünde para var. 'Amcanın borcu var' onu da ver diyor. Parayı alamıyor, telefonu alıp gidiyor. Torunum 17 yaşında, karakola gidip dilekçe yazdılar. Şuana kadar herhangi bir haber yok" diye konuştu. - İSTANBUL