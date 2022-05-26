Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı

26.05.2022 09:19

Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı SAMSUN - Samsun'da çarpışan otomobillerin yoldan çıkarak 2 ayrı ağaca çarpıp hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı

SAMSUN - Samsun'da çarpışan otomobillerin yoldan çıkarak 2 ayrı ağaca çarpıp hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet U.Ç. idaresindeki 55 ES 687 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önünde seyir eden Harun O. yönetimindeki 34 EVL 039 plakalı otomobile çarptı. Her iki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkıp refüjdeki 2 ayrı ağaca çarptı. Otomobillerin savrulup hurdaya döndüğü kazada, araç sürücüleri Harun O. ve Muhammet U.Ç.ile Mustafa U.(24), Çağatay D.ve Doğan Ö. yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı
Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı
Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı
Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı
Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı
Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı
Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı
Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı
Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı
Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı
Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı

YORUMLAR
500
Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:44:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement