Önce çarptı, sonra öperek teselli etmeye çalıştı - Son Dakika
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Önce çarptı, sonra öperek teselli etmeye çalıştı

19.03.2023 09:23
Önce çarptı, sonra öperek teselli etmeye çalıştı

Osmaniye'de motosiklete çarparak yaralanmasına neden olduğu sürücünün yanına gelen araç sahibi, onu öpüp sakinleştirmeye çalıştı.

Osmaniye'de motosiklete çarparak yaralanmasına neden olduğu sürücünün yanına gelen araç sahibi, onu öpüp sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, Kadirli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü aracından fırlayarak kaldırıma düştü. Sürücü düşer düşmez el hareketleriyle otomobil sürücüsüne sitem etti. Bu sırada otomobil sürücüsü de aracından inip yaralanan şahsın yanına gitti. Otomobil sürücüsü, şahsı sakinleştirmek için onu öpüp kucakladı. Sürücü çarptığı kişinin başından bir an olsun ayrılmadı.

O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Osmaniye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce çarptı, sonra öperek teselli etmeye çalıştı - Son Dakika


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