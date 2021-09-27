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Önce çarptı sonra sürükledi - Son Dakika

Önce çarptı sonra sürükledi

27.09.2021 11:47
Önce çarptı sonra sürükledi, System.String[]

Gaziantep'te 24 yaşındaki bir genç, yol kenarında yürüdüğü esnada bir aracın önce çarpıp sonra da altına alarak metrelerce sürüklemesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Gaziantep'te 24 yaşındaki bir genç, yol kenarında yürüdüğü esnada bir aracın önce çarpıp sonra da altına alarak metrelerce sürüklemesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi GATEM Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Bekir Kurt, sabah saatlerinde çalıştığı iş yerine gitmek için otobüsten indi. Otobüsten indikten sonra yaya olarak iş yerine gitmek isteyen gence, İbrahim I. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Ford marka bir araç önce çarptı sonra da altına alarak metrelerce sürükledi. Meydana gelen feci kaza sonucu Bekir Kurt ağır yaralandı.

Kaza anı güvenlik kameralarında

Meydana gelen feci kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın yol kenarında yürüyen talihsiz gence çarpma anı ve altına alarak sürüklemesi yer aldı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Olay sonrası araç sürücüsü İbrahim I. gözaltına alınırken, geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Önce çarptı sonra sürükledi
Önce çarptı sonra sürükledi
Önce çarptı sonra sürükledi
Önce çarptı sonra sürükledi

Şehitkamil, Bekir Kurt, Gaziantep, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce çarptı sonra sürükledi - Son Dakika


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