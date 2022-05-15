Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti - Son Dakika
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Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti

15.05.2022 10:43

Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki otomobil, yanında bulunan motosikletli kuryeye çarptıktan sonra yoluna devam etti.

Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki otomobil, yanında bulunan motosikletli kuryeye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Otomobil sürücüsünün umursamaz tavırları ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Cami mevkiinde meydana gelen olayda, sinyalizasyon ışıklarının yeşile dönmesiyle birlikte 60 ACU 505 plakalı Volkswagen marka otomobil, araçların arasından geçen motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ayağından yaralanırken, otomobil sürücüsü ise duruma aldırış etmeden yoluna devam etti. Otomobil sürücüsünün umursamaz tavırları başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, araçların arasından geçen motosikletli kuryeye otomobilin çarpması, otomobilin sürücüsünün ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi yer alıyor.

Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti
Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti
Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti
Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti
Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti
Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti
Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti

YORUMLAR
500
BARTIN-KARABÜK YOLUNDA HEYELAN SONRASI ONARIM DEVAM EDİYOR BARTIN-KARABÜK YOLUNDA HEYELAN SONRASI ONARIM DEVAM EDİYOR Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti - Son Dakika
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