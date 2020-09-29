Önce cep telefonları sonra korona vurdu - Son Dakika

Samsun'da yıllardır Atatürk Anıtı'nda turların fotoğraflarını çeken fotoğrafçıların işleri yok denecek kadar azaldı.

Korona virüsü nedeniyle birçok sektör sıkıntı yaşarken, şehirler arası turlar da azaldı. Pandemi öncesinde Karadeniz gezisi kapsamında Samsun'a uğrayan turlar Atatürk Anıtı'nda durup burada Mustafa Kemal Atatürk'ün atın üstünde şaha kalkmış heykeli önünde fotoğraf çektiriyorlardı. Pandemi dolayasıyla seyahat turlarının bitme noktasına gelmesi nedeniyle anıt önünde fotoğrafçılık yapanların işleri de yok denecek kadar düştü.

Virüs sonrası işlerin bıçak gibi kesildiğini ifade eden fotoğrafçılar, "Kameralı cep telefonu çıktığında işlerimiz yarı yarıya azalmıştı. Virüs ile birlikte turlar da gelmeyince işlerimiz yok denecek kadar azaldı. Korona virüsü öncesi turlar gelir ve mutlaka Atatürk Anıtı önünde toplu ve bireysel olarak fotoğraf çektirirlerdi. Şimdi ise tek tük şehir dışından gelenler olursa fotoğraf çektiriyor. Genelde vatandaşlar telefonlarını bize verip, fotoğraf çektiriyorlar" dediler.

Atatürk Anıtı önünde geçimlerini sağlamaya çalışan 10 kadar fotoğrafçı, yıllardan Samsun'a gelen yerli ve yabancı turistlerin fotoğraflarını çekiyorlardı.

Atatürk heykeli ne zaman kim tarafından yapıldı?

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan Atatürk Heykeli, Samsun Valisi Kazım Paşa tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e 1927 yılında sipariş edildi, aynı yıl 19 Mayıs günü kaidenin resmi temel atma töreni yapıldı, 1928 yılında Viyana'da başlayan heykelin yapım süreci 1931 yılında sonlandı ve heykel kaidesine 29 Ekim 1931 tarihinde dikildi. 15 Ocak 1932 tarihinde anıtın resmi açılışı yapılarak Cumhuriyet tarihinin 13. anıtı, Heinrich Krippel'in ise Türkiye'deki dördüncü anıt çalışması oldu. Tunçtan yapılmış olan heykelin yüksekliği 4,75 metre, taş blok kaidenin yüksekliği 4,10 metre, tüm anıtın yüksekliği ise 8,85 metre. - SAMSUN