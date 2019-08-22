"Önce CHP genel başkanı namus sözünü tutmalı"

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 31 Mart Seçimlerinde Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'ın, 97 işçinin işine son vermesi ile ilgili olarak, "Ben Türk siyaseti adına, söylenen sözler, cümleler, kelimeler adına, bu konudaki sorunu önce kendi aralarında çözmeleri gerektiğini ve önce CHP genel başkanının namus sözünü tutması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Doğanay, parti binasında düzenlediği basın toplantısında ilk olarak Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, belediyenin 461 milyon lira borcu olduğu iddialarına yönelik açıklamada bulundu.

Seçimden sonrası geçen 5 aylık süre içinde Tanju Özcan'ın icraatlarını görmek adına süre verdiklerini belirten Doğanay, " Biz bugüne kadar çamur at izi kalsın siyaseti yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Bizim ortak öznemiz ve tek derdimiz Bolu. Biz bu anlayışla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın icraatlarını beklerken, 5 aylık bu süreçte yine asılsız iddialar, yalanlar ve şovlarla Bolu kamuoyunu oyalamaktan başka bir şey yapmadı." şeklinde konuştu.

Doğanay konuşmasında, Tanju Özcan'ın göreve başladığı tarihte Bolu Belediyesinin borcunun 461 milyon 800 bin lira olduğu yönündeki açıklamasını anımsatarak, "Hatta bu rakamı ulusal basında da geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'ye ilan etti. Ben buradan kendisine bir çağrıda buluyorum. 31 Mart itibarıyla borçlarını tüm Bolulularla paylaşmasını kendisinden rica ediyorum. Bizim bankalara, iller bankasına ve esnafa ne kadar borcumuz var. Ayrıca belediyenin alacağı ne kadar var. Eğer borcu söylüyorsanız alacağı da söylemeniz lazım. Bugün itibari ile eğer siz belediyenin borcu var diyorsanız alacağınızı da söyleyip bunları karşılaştırmanız lazım." dedi.

Özcan'ın borç listesini Bolu halkı ile paylaştıktan sonra AK Parti Bolu İl Başkanlığı olarak gerekli cevapları vereceklerini de kaydeden Doğanay, "Ama bizler biliyoruz ki Tanju Özcan tarafından açıklanan 461 milyon 800 bin liralık borç rakamı doğru değil. Çık açıkla. Bolu kamuoyu ile paylaş bizim borcumuz nereye. Eğer ki sen yapılacak işlerin listesini, birileri sana yanlış bilgi verdiyse, onları da borç listesi içine kattıysan bu yanlış. Kesinlikle bolu belediyesinin 462 milyon gibi bir borcu yok. Madem ortada böyle bir borç var. Ben diyorum ki bunu açıklayın ki bilelim." ifadesini kullandı.

-İşten çıkarılan belediye işçileri

Doğanay, Tanju Özcan'ın seçim döneminde hiçbir belediye çalışanını işten çıkarmayacağına yönelik noter onaylı bir taahhütnameyi tüm işçilere dağıttığını da anımsattı.

İşten çıkartmalarla ilgili kendisinin bir söz söyleme hakkı olmadığına vurgu yapan Doğanay, şöyle devam ettti :

"İşten çıkartılan işçilerle ilgili soruların muhatabının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu seçimlerden önce dedi ki, 'bizim aldığımız hiçbir belediyeden işçi çıkarılmayacak namus sözüdür' dedi. O zaman o namusu, o sözü tutsunlar. Tutmalıdırlar. Bu genel başkanı ile belediye başkanı arasındaki bir sorundur. Bir tarafta genel başkan, 'bizim aldığımız hiçbir belediyeden işçi çıkarılmayacaktır. Bu namus sözüdür' diyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti olan CHP'nin genel başkanı. 'Namus sözüdür' diyor. ve bu söz boşa gidiyor. Ben Türk siyaseti adına, söylenen sözler, cümleler, kelimeler adına, bu konudaki sorunu önce kendi aralarında çözmeleri gerektiğini ve önce CHP genel başkanının namus sözünü tutması gerektiğini düşünüyorum."