Önce cildinizi sonra aşkınızı tazeleyin

Göz altı morluğuna üzülmeyin

Göz altınız mor ve çukur ise bunu kapatamayacağım diye çok da üzülmeyin. Redermalizasyon aşısı yaparak yani derimizin dermis dediğimiz alt tabakasını yeniden yapılandırarak hızlı bir şekilde yüz ve göz altı bölgesinde aydınlanma ve sıkılaşma elde edebiliyor. Tüm yüze ve göz altına uygulanabilir. Uygulamadan hemen sonra etki başlar ve 4 saat kadar kısa sürede üst seviyeye ulaşır. Ciltte nemlenme, parlaklıkla birlikte yorgun yüz ve göz altı görünümünün düzeltilmesi, renkte açılma hızlı bir şekilde görülür. Böylelikle hızlı bir şekilde hem yüzünüzde hem göz altınızda parlak ve aydınlık bir görünüme kavuşabilirsiniz. Devam eden seanslarla da tedaviyi tamamlayabilirsiniz. Zaman içerisinde hyaluronik asidin nem tutma kapasitesi ve sıkılaştırıcı etkisi cildi nemlendirip ince çizgilere çözüm olur. Süksinik asit hücre düzeyinde enerji üretimini düzenleyerek bozulmuş metabolik süreçleri düzeltir. Serbest radikallerin birikmesini önler ve melanin oluşumunu engelleyerek hiperpigmentasyon yani lekenin oluşmasını önler. Böylece etkinin çok hızlı başlayıp tekrarlayan uygulamalarla uzun süre etkili olur. Kapatıcı kullanmak zorunda kalmazsınız, sabah kaktığınızda sağlıklı, canlı ve aydınlık bir cilt ve göz altıyla uyanabilirsiniz.

Papatya çayı ile masaj

Bir, iki dakika kaynar suda demlediğiniz poşet papatya çayını 1 saat kadar buzlukta bekletin. Soğuyan papatya çayını göz altı ve göz çevrenizde 20 dakika kadar masajla gezdirin. İçeriğindeki bisabolol sayesinde deri altı kan ve lenfatik dolaşımının artmasına ve damar geçirgenliğinin düzelmesine katkı sağlayacaktır.

Işık dolgusu

Göz altı bölgesinde çukurlanma varsa bu durum ışık kırılmasına yol açıp mevcut deriyi daha koyu gösterecektir. Göz altı derisi gevşemiş, yağ dokusu azalmış veya genetik olarak çukur yapıda olan kişilerde ışık dolgusu uygulamaları ile durum düzeltilebilir. Yine göz çevresinde pigmentasyon ve elastikiyet azalması olan ciltlerde çeşitli lazer ve ışık sistemleri kullanarak bu bölgeyi destekleyebiliyoruz.

Dudak dolgusu

Dudaklarınıza yaptıracağınız doğal görünümlü dolguyla, sevgiliniz yaptırdığınız işlemin farkında bile olmayacak. Yalnızca onların ne kadar güzel olduğunu düşünecek. Sizin sırrınız ise ödem, şişme yapmayan, daha doğal, daha yumuşak, sizin parçanız gibi duran dudaklar için yaptırdığınız dolgu olacak.

Sarkan cilt için ütü

Cilt kırışıklıkları ve sarkmalarda ütülenmiş gibi ani etki gösteren cilt ütüleme yaptırarak, akşam kırışıksız bir ciltle sevgilinizin karşısına çıkabilirsiniz. Anlık etkisi uygulandığı anda görülen ve 1 hafta süren cilt ütülemede kalıcı etki 6'ncı haftadan itibaren başlıyor. Cihazlarla cilde ısı verilerek yapılan cilt ütüleme, özellikle sarkık ciltte toparlanma sağlıyor. Kırışıklıklarda ise çizgilerdeki açılma anında gözle görülebiliyor.

Siz uyurken göz altınız çalışsın

Sabaha aydınlık bir göz altıyla uyanmak için gece siz uyurken bırakın göz altı deriniz patentli mikrokanal bant teknolojisiyle çalışsın. Bir bant içerisine yerleştirilen mikrokanallar, cilt bariyerini geçip alt dokulara aktif bileşenler ve hyaluronik asidi ulaştırır. Bu aktif içerikler 2 saat içerisinde vücudun doğal nemiyle çözünür ve hemen çalışmaya başlar. Böylelikle göz altı derisinin nemi artar, kırışıklıkların derinliği ve ince çizgiler azalır, serbest radikaller ortamdan uzaklaştırılarak cilt daha pürüzsüz ve dinç görünmeye başlar.

Saçlarınız da ışıldasın

Saç mezoterapisi ile saçlarınızın dökülmelerini engelleyebilir daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz. Saç mezoterapisinde saç dökülmesini önleyen, yeni saç çıkışını uyaran ve saçları besleyen vitamin, mineral, aminoasit ve dolaşım arttırıcı ajanlar saç köklerine veriliyor. Böylece güçlenen köklerden çıkan saçlarınız daha parlak, kalın ve güçlü olurken, aldığı besinlerle saçınız parlıyor.