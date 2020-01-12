Önce cinayet işledi ardından intihar etti - Son Dakika
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Önce cinayet işledi ardından intihar etti

46 dakika önce

Denizli'de alacak verecek meselesi yüzünden mahkemelik olan şahıslardan biri diğerini evinin önünde tabanca ile öldürdü.

Önce cinayet işledi ardından intihar etti, System.String[]

Denizli'de alacak verecek meselesi yüzünden mahkemelik olan şahıslardan biri diğerini evinin önünde tabanca ile öldürdü. Şahıs daha sonra olay yerinden yaklaşık 3 kilometre ilerde aynı silahla kafasına tek el ateş ederek intihar etti. Katil zanlısının cinayeti işledikten sonra kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, olay, Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, tarım ilaçları ve makineleri satan Hüseyin Arslan ile Ramazan Küçük arasında alacak verecek meselesi yüzünden bir kaç ay önce anlaşmazlık yaşandı. Taraflar anlaşamayınca olay yargıya taşındı. Arslan mahkeme ve borç meselesini konuşmak için akşam saatlerinde Küçükdere Mahallesi'nde oturan Küçük'ün evine geldi. Ancak ikili arasında tartışma çıkması üzerine Arslan yanındaki tabanca ile Küçük'ün kafasına 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan Küçük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay sonrası evin yakınan park ettiği 35 Z 4274 plakalı otomobile binerek kaçan Arslan, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir tarlaya giderek Küçük'ü öldürdüğü tabanca ile kafasına tek el ateş ederek yaşamına son verdi. Arslan'ın cenazesi olay yerinden jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Olay sonrası katil zanlısı Arslan'ın cinayeti işledikten sonra kaçma anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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