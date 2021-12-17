Önce cinayet işleyip, sonra yaşamına son veren temizlik işçisi defnedildi - Son Dakika

Önce cinayet işleyip, sonra yaşamına son veren temizlik işçisi defnedildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde önce gönül ilişkisi yaşadığı Nebahat Er'i öldüren, sonra da silahla kendini vurarak canına kıyan temizlik işçisi son yolculuğuna uğurlandı.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Celal Serçe (47), dün öğle saatlerinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Dün akşam saatlerinde ise Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Bahar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında oturan Nebahat Er de boğazından kesilmiş halde ölü bulunmuştu. Her iki olay için de geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, Celal Serçe'nin gönül ilişkisi yaşadığı Nebahat Er'i öldürdüğünü, daha sonra da silahla kendini vurarak canına kıydığını tespit etti.

Celal Serçe'nin cenazesi, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadri Şirin Cami'de kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Serçe'nin yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı.