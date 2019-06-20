Son Dakika Haberleri: Önce çocuklar ardından aileleri kavga etti
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Önce çocuklar ardından aileleri kavga etti

10 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuklarının kavgasına aileler de dahil olunca ortalık karıştı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuklarının kavgasına aileler de dahil olunca ortalık karıştı. Komşular arasındaki kavgayı polis ayırdı.

Alınan bilgilere göre, Huzur Mahallesi Papatya Sokak'ta sabah saatlerinde çocuklar arasında kavga çıktı. Akşam saatlerinde olayı duyan çocukların aileleri bu kez tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler kavga eden komşuları güçlükle sakinleştirdi. Emniyet ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak iki grubun yakınlarının bir daha kavga etmemeleri için set oluşturdu. Toplanan kalabalık, ekipler tarafından dağıtıldı. Kavga esnasında fenalaşan 2 kadın, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:52 Kaynak: İHA
Polis, İnegöl, Bursa, kavga, 3. Sayfa
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