Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği: "Hpv Aşı Ücretinin İadesi Talebiyle Açtığımız Bir Davamız Daha Mahkeme Tarafından Kabul Edildi"

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, HPV aşısı ücretlerinin iadesi talebiyle açtıkları bir davayı daha kazandıklarını duyurdu. Dernek, "Aşımız ulusal aşı takvimine alınana dek mücadeleye devam" açıklaması yaptı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, HPV aşısı ücretlerinin iadesi talebiyle açtıkları bir davayı daha kazandıklarını duyurdu. Ankara 62. İş Mahkemesi, HPV aşısının ücretsiz olması talebiyle açılan davada kararını bugün açıkladı. Mahkeme, tek dozu 1015 TL olan aşıyla ilgili açılan davada aşı bedelinin geri ödenmesine hükmetti. SGK, üç doz aşının bedelini faiziyle birlikte davacıya geri ödeyecek.

Derneğin sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ise şöyle:

"HPV aşısı ücretsin olsun mücadelemiz kapsamında, aşı ücretinin iadesi talebiyle açtığımız bir davamız daha mahkeme tarafından kabul edildi, yine kazandık. Aşımız ulusal aşı takvimine alınana dek mücadeleye devam. Başta avukatlarımız olmak üzere tüm dostlarımızın eline sağlık."