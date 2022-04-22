Önce darp edip sonra üzerlerine köpekleri salmışlar: 4 göçmen yaralı - Son Dakika
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Önce darp edip sonra üzerlerine köpekleri salmışlar: 4 göçmen yaralı

22.04.2022 12:40
Önce darp edip sonra üzerlerine köpekleri salmışlar: 4 göçmen yaralı

Kırklareli'de yaralı halde bulunan 4 göçmen hastaneye kaldırılırken, göçmenler ifadelerinde Bulgaristan Polisi tarafından üzerlerindeki değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip, Bulgaristan devriye köpeklerinin de saldırısına maruz bırakıldıklarını iddia etti.

Kırklareli'de yaralı halde bulunan 4 göçmen hastaneye kaldırılırken, göçmenler ifadelerinde Bulgaristan Polisi tarafından üzerlerindeki değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip, Bulgaristan devriye köpeklerinin de saldırısına maruz bırakıldıklarını iddia etti.

Alınan bilgiye göre, İl Merkezine bağlı Dereköy'de yaralı 4 yabancı uyruklu şahsı fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaçak göçmenlerin Filistin ve Fas uyruklu olduğunu tespit etti. Yaralı kaçak göçmenler yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralı kaçak göçmenlerin Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a geçtikleri, Avrupa ülkelerine gitmeye çalıştıkları esnada Bulgaristan Polisi tarafından yakalanarak üzerlerindeki değerli eşyaları alındıktan sonra darp edildikleri ve Bulgaristan devriye köpeklerinin de saldırısına maruz bırakılarak Türkiye'ye gönderildikleri iddia edildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri yapılan göçmenlerden 3'ü tedavinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkez'ine teslim edilirken, kolunda kırık olduğu tespit edilen bir göçmenin tedavisi devam ediyor. - KIRKLARELİ

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Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce darp edip sonra üzerlerine köpekleri salmışlar: 4 göçmen yaralı - Son Dakika


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