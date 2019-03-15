Son Dakika Haberleri: Önce Denedi Sonra Çaldı: Ayakkabı Hırsızı Kamerada

Önce Denedi Sonra Çaldı: Ayakkabı Hırsızı Kamerada

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde camide namaz kılan cemaatin ayakkabılarını teker teker deneyen hırsız, ayağına uyan ayakkabıları çaldı.

Önce Denedi Sonra Çaldı: Ayakkabı Hırsızı Kamerada, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde camide namaz kılan cemaatin ayakkabılarını teker teker deneyen hırsız, ayağına uyan ayakkabıları çaldı. Hırsızlık anı anbean kameralara yansıdı. Olay, Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cami cemaatinin sık sık ayakkabılarının namaz esnasında kaybolması üzerine, cami imamı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde bir kişinin ayakkabıları tek tek deneyip, ayağına uygun olanları çaldığı görüldü. Birden fazla ayakkabı hırsızlığı yaptığı tespit edilen ve görüntülerde eşkali tespit edilen hırsızı yakalamak için polis çalışma başlattı.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:51 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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