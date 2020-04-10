Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde sokak hayvanlarının beslenme alanları Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında önce dezenfekte edildi, daha sonra dezenfekte edilen alanlara sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.



Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, " İçişleri Bakanlığı'nın "Sokak Hayvanları" emirleri gereği, Kaymakamlığımız koordinesinde Aslanapa Belediye Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliğiyle sokak hayvanlarına ait beslenme odakları önce dezenfekte edildi. Dezenfekte edilen odaklara görevlilerimiz tarafından yiyecek bırakıldı" dedi. - KÜTAHYA