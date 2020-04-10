Son Dakika › Yaşam › Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar - Son Dakika
Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar
6 saat önce
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde sokak hayvanlarının beslenme alanları Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında önce dezenfekte edildi, daha sonra dezenfekte edilen alanlara sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde sokak hayvanlarının beslenme alanları Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında önce dezenfekte edildi, daha sonra dezenfekte edilen alanlara sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.
Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, " İçişleri Bakanlığı'nın "Sokak Hayvanları" emirleri gereği, Kaymakamlığımız koordinesinde Aslanapa Belediye Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliğiyle sokak hayvanlarına ait beslenme odakları önce dezenfekte edildi. Dezenfekte edilen odaklara görevlilerimiz tarafından yiyecek bırakıldı" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:35 Kaynak: İHA
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı