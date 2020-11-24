- Önce dijital dünya sonra korona vurdu

Çiçekçilerde buruk Öğretmenler Günü mesaisi

SAMSUN - Her yıl Öğretmenler Günü'nde yoğun mesai harcayan çiçekçilerde bu sene durgunluk yaşanıyor. Çiçekçiler, satışların dijitalleşmesinin yanı sıra korona virüsün getirdiği olumsuzluklardan dolayı işlerinde durgunluk olduğunu söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde en yoğun çalışan meslek gruplarından biri olan çiçekçilerde bu yıl durgunluk göze çarptı. Okulların kapalı olması ve artık insanların internet sitelerinden farklı türde çiçekleri kargolayarak evlere göndermesi çiçekçi esnafının işlerini etkiledi.

İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda çiçekçi dükkanı olan Saime Tos, "Öncelikle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İşler şu anda çok durgun. Geçen sene çok güzeldi. İnternet siteleri, dijital dünya bizi fazla etkiledi. Geçen sene 24 Kasım'da bir hafta öncesinden hazırlık yapıyorduk. Korona virüs bizi çok etkiledi. Bu sene oturuyoruz, bekliyoruz. Siftah dahi yapmadık" dedi.

(FAU-SLH-E)