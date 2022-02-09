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Önce dilendiler, sonra da dans ederek vatandaşlarla alay ettiler - Son Dakika

Önce dilendiler, sonra da dans ederek vatandaşlarla alay ettiler

09.02.2022 00:19

Sultangazi'de yaşanan olayda çöpten topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yapan iki dilenci, kendilerini kayda alan vatandaşlar ile dans ederek dalga geçti. Dilencilerin vatandaşlarla alay ettiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

İstanbul Sultangazi'de çöpten topladıkları bayat ekmekleri yiyormuş numarası yapan iki dilenci, vatandaşlar tarafından fark edildi.

DANS EDEREK DALGA GEÇTİLER

Karı koca oldukları tahmin edilen şahıslar, kendilerini görüntüleyen vatandaşlarla alay etti. Vatandaşların "Videonuzu emniyete atıyorum, bekleyin" sözlerini dikkate almayan dilenciler, çöpün önünden kalkarak oradan ayrıldı. Pişkin dilenciler, bu sırada kendilerini görüntüleyenlerle de dans ederek dalga geçti.

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Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce dilendiler, sonra da dans ederek vatandaşlarla alay ettiler - Son Dakika


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00:19 Önce dilendiler, sonra da dans ederek vatandaşlarla alay ettiler
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SON DAKİKA: Önce dilendiler, sonra da dans ederek vatandaşlarla alay ettiler - Son Dakika
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