Önce dilendiler, sonra da dans ederek vatandaşlarla alay ettiler - Son Dakika

İstanbul Sultangazi'de çöpten topladıkları bayat ekmekleri yiyormuş numarası yapan iki dilenci, vatandaşlar tarafından fark edildi.

DANS EDEREK DALGA GEÇTİLER

Karı koca oldukları tahmin edilen şahıslar, kendilerini görüntüleyen vatandaşlarla alay etti. Vatandaşların "Videonuzu emniyete atıyorum, bekleyin" sözlerini dikkate almayan dilenciler, çöpün önünden kalkarak oradan ayrıldı. Pişkin dilenciler, bu sırada kendilerini görüntüleyenlerle de dans ederek dalga geçti.