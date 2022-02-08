Önce dilendiler, sonra da vatandaşlarla dalga geçtiler - Son Dakika

Önce dilendiler, sonra da vatandaşlarla dalga geçtiler

Sultangazi'de çöpten topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yapan iki dilenci, kendilerini görüntüleyen vatandaşlarla alay etti

İSTANBUL - Sultangazi'de çöpten topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yapan iki dilenci, kendilerini kayda alan vatandaşlar ile dans ederek dalga geçti. Dilencilerin vatandaşlarla alay ettiği anlar kameraya böyle yansıdı.

Sultangazi'de çöpten topladıkları bayat ekmekleri yiyormuş numarası yapan iki dilenci, vatandaşlar tarafından fark edildi. Karı koca oldukları tahmin edilen şahıslar, kendilerini görüntüleyen vatandaşlarla alay etti. Vatandaşların "Videonuzu emniyete atıyorum, bekleyin" sözlerini dikkate almayan dilenciler, çöpün önünden kalkarak oradan ayrıldı. Pişkin dilenciler, bu sırada kendilerini görüntüleyenlerle de dans ederek dalga geçti.