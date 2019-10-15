Önce dilendiler, sonra döviz aldılar

Eminönü'nde dilenerek topladıkları parayı böyle dövize çevirdiler

Vatandaşların duygularını sömüren dilenciler topladıkları paraları dövize çevirirken yakalandı

İSTANBUL - Eminönü'nde yanlarındaki çocukla vatandaşların duygularını sömürerek para toplayan bir grup dilenci kadın bu kadarına pes dedirtti. Kadınların dilenerek topladıkları paraları cadde üzerinde bir döviz bürosunda dövize çevirdikleri anlar kameralara yansıdı.

Eminönü'nde yanlarında küçük bir çocukla dilencilik yapan bir grup kadın kameralara yakalandı. Kadınlar kafelerde oturan vatandaşların yanına giderek para istedi. Küçük çocuğu kullanarak vatandaşların duygularını sömüren kadınlar uzun süre aynı yöntemle vatandaşların iyi niyetini suistimal etti. Daha sonra dilenci kadınların Eminönü'nde bir döviz bürosuna girdiği görüldü. Vatandaşlardan topladıkları paraları burada dövize çeviren kadınlar bu kadarına da pes dedirtti. Dilenci kadınların vatandaşlardan para topladığı ve bu paraları dövize çevirdiği anlar kameralara yansıdı.