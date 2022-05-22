Önce direğe sonra refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Önce direğe sonra refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

22.05.2022 09:44
Önce direğe sonra refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde önce elektrik direğine, ardından da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde önce elektrik direğine, ardından da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Tuncay Y. idaresindeki 34 VF 1201 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte önce kaldırımda bulunan elektrik direğine, ardından da refüje çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Önce direğe sonra refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Önce direğe sonra refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Önce direğe sonra refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Önce direğe sonra refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Önce direğe sonra refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Önce direğe sonra refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

YORUMLAR
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Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Otomobil, Kocaeli, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce direğe sonra refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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