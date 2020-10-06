Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Travma Birimi'ne geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi amaçlı getirilen Ersin B., aynı bölümde çalışan kadın doktor Ö.K'ye, iddialara göre, hemen tedavi edilmek ve beklememek istediğini söyledi. Doktor Ö.K de planlanan tedavi yöntemine uymasını ve sakin olup beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine Ersin B., kadın doktora bağırarak hakaretler savurdu. Bunun üzerine aynı serviste çalışan doktor O.T., şahsın bağırmaması yönündeki ikazı üzerine Ersin B., ve yanındaki İbrahim Halil Ç., her iki doktora da saldırarak doktorları darp etti.
Doktorların saldırıya uğramasının ardından olay hastane polislerine bildirildi. İhbar alarak şahıslara müdahale etmek isteyen hastane polisi M.K. de İbrahim Halil Ç., tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Darp olayının ardından beyaz kod veren hastane polislerince olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerince yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, şüphelilerden Çetin Ö'nün yapılan üst aramasında; bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör içerisinde 5 adet 7.65 mm fişek ile yine aynı şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir diğer şüpheli olan İbrahim Halil Ç'nin üzerinde yapılan aramalarda ise; bir miktar reçetesiz ilaç, şoför koltuğu yakınında bir adet 7.65 mm tabanca ile bu tabancaya ait şarjör içerisinde bir adet fişek olduğu tespit edildi. Olay yerinden kaçmayan Ersin B'nin üzerinde yapılan aramalarda ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, Ersin B., daha sonra Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 08:07 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Önce doktoru sonra da polisi darbeden şahıslar, suç makinesi çıktı - Son Dakika