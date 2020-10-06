Önce doktoru sonra da polisi darbeden şahıslar, suç makinesi çıktı - Son Dakika

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Travma Birimi'ne geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi amaçlı getirilen Ersin B., aynı bölümde çalışan kadın doktor Ö.K'ye, iddialara göre, hemen tedavi edilmek ve beklememek istediğini söyledi. Doktor Ö.K de planlanan tedavi yöntemine uymasını ve sakin olup beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine Ersin B., kadın doktora bağırarak hakaretler savurdu. Bunun üzerine aynı serviste çalışan doktor O.T., şahsın bağırmaması yönündeki ikazı üzerine Ersin B., ve yanındaki İbrahim Halil Ç., her iki doktora da saldırarak doktorları darp etti.

HASTANE POLİSİ DE DARBEDİLDİ

Doktorların saldırıya uğramasının ardından olay hastane polislerine bildirildi. İhbar alarak şahıslara müdahale etmek isteyen hastane polisi M.K. de İbrahim Halil Ç., tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Darp olayının ardından beyaz kod veren hastane polislerince olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

ARAMADA UYUŞTURUCU VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Saldırı olayını gerçekleştirenlerden İbrahim Halil Ç., polis ekipleri hastaneye gelmeden önce olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçarken, şüphelilerden Ersin B., hastane polisleri ve olay yerine gelen polis ekiplerince gözetim altına alındı. Kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekiplerince İbrahim Halil Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerinde 35 AFC 320 plakalı araç içerisinde yanında bulunan Çetin Ö., ile birlikte yakalandı.

Polis ekiplerince yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, şüphelilerden Çetin Ö'nün yapılan üst aramasında; bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör içerisinde 5 adet 7.65 mm fişek ile yine aynı şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir diğer şüpheli olan İbrahim Halil Ç'nin üzerinde yapılan aramalarda ise; bir miktar reçetesiz ilaç, şoför koltuğu yakınında bir adet 7.65 mm tabanca ile bu tabancaya ait şarjör içerisinde bir adet fişek olduğu tespit edildi. Olay yerinden kaçmayan Ersin B'nin üzerinde yapılan aramalarda ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, Ersin B., daha sonra Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR