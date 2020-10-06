Önce doktoru sonra da polisi darbeden şahıslar, suç makinesi çıktı - Son Dakika

Önce doktoru sonra da polisi darbeden şahıslar, suç makinesi çıktı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne trafik kazası sonucu gelen ve 'sıra beklemek istemeyen' kişi, iddialara göre önce doktorları sonra da olaya müdahale eden hastane polislerini yanındaki arkadaşıyla birlikte darbetti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Travma Birimi'ne geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi amaçlı getirilen Ersin B., aynı bölümde çalışan kadın doktor Ö.K'ye, iddialara göre, hemen tedavi edilmek ve beklememek istediğini söyledi. Doktor Ö.K de planlanan tedavi yöntemine uymasını ve sakin olup beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine Ersin B., kadın doktora bağırarak hakaretler savurdu. Bunun üzerine aynı serviste çalışan doktor O.T., şahsın bağırmaması yönündeki ikazı üzerine Ersin B., ve yanındaki İbrahim Halil Ç., her iki doktora da saldırarak doktorları darp etti.

HASTANE POLİSİ DE DARBEDİLDİ

Doktorların saldırıya uğramasının ardından olay hastane polislerine bildirildi. İhbar alarak şahıslara müdahale etmek isteyen hastane polisi M.K. de İbrahim Halil Ç., tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Darp olayının ardından beyaz kod veren hastane polislerince olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Saldırı olayını gerçekleştirenlerden İbrahim Halil Ç., polis ekipleri hastaneye gelmeden önce olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçarken, şüphelilerden Ersin B., hastane polisleri ve olay yerine gelen polis ekiplerince gözetim altına alındı. Kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekiplerince İbrahim Halil Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerinde 35 AFC 320 plakalı araç içerisinde yanında bulunan Çetin Ö., ile birlikte yakalandı.

ARAMADA UYUŞTURUCU VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerince yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, şüphelilerden Çetin Ö'nün yapılan üst aramasında; bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör içerisinde 5 adet 7.65 mm fişek ile yine aynı şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir diğer şüpheli olan İbrahim Halil Ç'nin üzerinde yapılan aramalarda ise; bir miktar reçetesiz ilaç, şoför koltuğu yakınında bir adet 7.65 mm tabanca ile bu tabancaya ait şarjör içerisinde bir adet fişek olduğu tespit edildi. Olay yerinden kaçmayan Ersin B'nin üzerinde yapılan aramalarda ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, Ersin B., daha sonra Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Kimlik sorgusu yapılan şüphelilerden Ersin B'nin çocuğa cinsel istismar, kasten yaralama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımından çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, İbrahim Halil Ç'nin ise yapılan kimlik sorgusu sonucunda; cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmanın yanı sıra 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve kullanmak ' suçundan aranması bulunduğu tespit edildi.
Öte yandan, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen doktorlar ve hastane polisi, şahıslardan şikayetçi olduklarına dair ifade verirken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Önce doktoru sonra da polisi darbeden şahıslar, suç makinesi çıktı
Önce doktoru sonra da polisi darbeden şahıslar, suç makinesi çıktı
Önce doktoru sonra da polisi darbeden şahıslar, suç makinesi çıktı
Önce doktoru sonra da polisi darbeden şahıslar, suç makinesi çıktı

Ege Üniversitesi, Trafik Kazaları, Tıp Fakültesi, Hastane, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 08:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce doktoru sonra da polisi darbeden şahıslar, suç makinesi çıktı - Son Dakika

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