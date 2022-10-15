Dolaptaki yiyeceklerle ziyafet çekip park halindeki motoru çaldılar

Dün gece saat 04:00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana gelen olayda; B.S. ve K.O. 507'nci sokakta bulunan bir marketin yiyecek ve içecek dolabından aldıkları gıda maddeleriyle bahçedeki masaya oturarak önce kendilerine ziyafet çekti. Ardından yol kenarında park halinde olan, N.D'ye ait motoru çalarak kayıplara karıştı.

KAMERA KAYITLARI ELE VERDİ

Pişkin hırsızlık şüphelilerinin o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, motorun Cumhuriyet Mahallesi Muammer Ülgen Sokak'taki bir apartmanın önünde olduğunu belirledi.

ZANLILARDAN BİRİ KAÇTI

Şüphelilerin de aynı apartmandaki bir evde olduğunu tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla B.S'yi yakalayarak gözaltına alırken, K.O. ise kaçtı.