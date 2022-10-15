Dolaptaki yiyeceklerle ziyafet çekip park halindeki motoru çaldılar - Son Dakika
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Dolaptaki yiyeceklerle ziyafet çekip park halindeki motoru çaldılar

15.10.2022 09:57

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir marketin bahçesindeki dolaptan aldıkları yiyeceklerle kendilerine ziyafet çektikten sonra yol kenarındaki motosikleti çalan 2 şüpheliden biri polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken pişkin hırsızların o anları güvenlik kameralarına takıldı.

Dün gece saat 04:00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana gelen olayda; B.S. ve K.O. 507'nci sokakta bulunan bir marketin yiyecek ve içecek dolabından aldıkları gıda maddeleriyle bahçedeki masaya oturarak önce kendilerine ziyafet çekti. Ardından yol kenarında park halinde olan, N.D'ye ait motoru çalarak kayıplara karıştı.

KAMERA KAYITLARI ELE VERDİ

Pişkin hırsızlık şüphelilerinin o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, motorun Cumhuriyet Mahallesi Muammer Ülgen Sokak'taki bir apartmanın önünde olduğunu belirledi.

ZANLILARDAN BİRİ KAÇTI

Şüphelilerin de aynı apartmandaki bir evde olduğunu tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla B.S'yi yakalayarak gözaltına alırken, K.O. ise kaçtı.

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolaptaki yiyeceklerle ziyafet çekip park halindeki motoru çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolaptaki yiyeceklerle ziyafet çekip park halindeki motoru çaldılar - Son Dakika
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